Il fuoco e le polemiche che sa accendere Caravaggio

La recente scoperta a Madrid del dipinto Ecce Homo, attribuito al pittore del Seicento, dimostra la sua potenza espressiva. Capace di scatenare conflitti tra i critici, ma soprattutto di parlarci attraverso il tempo. Un libro del critico di Panorama fa un punto aggiornato su questa personalità assoluta dell'arte. La scoperta di un nuovo dipinto di Caravaggio crea scompiglio, per molte ragioni. Intanto, rispetto a ogni altro maestro del passato, ha un margine di modernità che va oltre l'importanza della scoperta e impone un confronto con la nostra sensibilità, con il nostro essere contemporanei. Nessun pittore prima di lui, anche tra i più tardivamente valorizzati, ha ...

