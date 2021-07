Huawei investe nei giovani ricercatori e lancia Italy University Challenge

(Di lunedì 19 luglio 2021) Al via la Call for Ideas dedicata ai dottorandi provenienti da tutta Italia grazie al coinvolgimento di oltre 50 università

La Repubblica

continua a investire nei giovani ricercatori italiani e lancia laItaly University Challenge 2021 , una Call for Ideas dedicata ai PhD provenienti da tutta Italia grazie al coinvolgimento di oltre 50 università del nostro Paese. L'iniziativa ha l'obiettivo di ...I progetti che arriveranno alla fase finale dellaItaly University Challenge 2021 saranno giudicati da una giuria composta dai più esperti ricercatoriin ciascuna delle aree. I progetti ...Huawei Italy University Challenge 2021. L'azienda ha deciso di investire nei ricercatori italiani con una challenge a tema tecnologia.Al via la Call for Ideas dedicata ai dottorandi provenienti da tutta Italia grazie al coinvolgimento di oltre 50 università ...