Green Pass e nuovi parametri Covid per Regioni | settimana cruciale

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - umbo70 : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: “L'85% dei deceduti ha più di 70 anni, nei casi sotto i 60 il tasso di letalità è meno dell'1%. Mettiamo… - ACeschia : RT @rej_panta: #Macron: un passo indietro sul green pass, il popolo è sovrano non dimentichiamolo -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Il Sole 24 ORE

L'accesso è consentito ai visitatori in possesso di, esclusivamente al parco della struttura. La vittima aveva ricevuto la visita e i due si erano seduti su una panchina del parco, quando ...E verrà verificato in alternativa se il viaggiatore è già in possesso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o del. Come avviene ogni giorno, nella giornata di oggi sono ...L’Aquila. “GREEN PASS = SEGREGAZIONE SANITARIA” questo il testo degli striscioni affissi in decine di città italiane, tra cui diverse località abruzzesi, da CasaPound Italia per protestare ...Il governo Draghi pronto ad approvare la prossima settimana il decreto sul green pass che estenderà l'obbligo ad ambienti a rischio affollamento e mezzi pubblici ...