Graham Vick | la battaglia dell’opera per vivere nel presente

(Di martedì 20 luglio 2021) Incredulità, sgomento dolore: sensazioni unanimi registrate nel mondo musicale alla notizia della morte del regista britannico, rimbalzata nel pomeriggio di domenica sui media di tutto il mondo. La scomparsa di, stroncato a Londra dal Covid 19, ha avuto un’eco profonda in primo luogo in Italia, tra i paesi dove con più continuità si è sviluppata per oltre un trentennio la sua attività artistica, peraltro con la dolorosa coincidenza delle recite in corso a Bologna della Bohème di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La Bortone ha annunciato la morte del regista, dicendosi fortemente dispiaciuta per la sua dipartita. Serena Bortone annuncia dispiaciuta: "Addolorata per la scomparsa" Dopo aver ...Sconvolta e addolorata. Serena Bortone trattiene a malapena le lacrime per la scomparsa di, regista visionario, strappato alla vita dal Covid . 'Tra le ultime cose viste ricordo il Flauto Magico dello Sferisterio di Macerata', dice la conduttrice di Rai 1 . 'L'Opera ha perso uno ...Incredulità, sgomento dolore: sensazioni unanimi registrate nel mondo musicale alla notizia della morte del regista britannico Graham Vick, rimbalzata nel pomeriggio di domenica sui media di tutto il ...Per rendere ancor omaggio al grande regista d’opera inglese, Graham VicK, appena scomparso, Rai Cultura cambia la programmazione della prima serata di lunedì 19 luglio e ripropone la sua intervista co ...