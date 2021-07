Governo: Draghi vede Conte, tra temi pandemia e giustizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il professor Giuseppe Conte. Durante il colloquio sono stati affrontati temi legati all’evoluzione della situazione epidemiologica, alla transizione ecologica e alla riforma della giustizia. Così in una nota seguita all’incontro e diramata da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato a Palazzo Chigi il professor Giuseppe. Durante il colloquio sono stati affrontatilegati all’evoluzione della situazione epidemiologica, alla transizione ecologica e alla riforma della. Così in una nota seguita all’incontro e diramata da Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : con 600 mila visualizzazioni il decalogo #nogreenpass ha superato anche il sondaggio pro o contro Lega in governo D… - marcodimaio : Che accoglienza a Rapallo per @matteorenzi, intervistato da @roberto_arditti e @SimoBranchetti. Fa piacere che dopo… - gennaromigliore : Congratulazioni e buon lavoro a @bendellavedova, confermato alla guida di +Europa. Avanti insieme per rafforzare il… - lucaburdy : RT @OGiannino: Caro Conte, il punto non è che 5s non muoiano per questo governo. Ma che il governo Draghi non deve morire per i guai vostri… - CanciAbo : RT @ottogattotto: #Draghi sulla sorta di boicottaggio #M5s e #PD della questione giustizia: 'II governo è qui per fare le cose. Se i partit… -