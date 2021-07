Gaia Zorzi positiva: “Bisogna ancora fare attenzione” (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gaia Zorzi, sorella del vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, è risultata positiva al Covid: ecco il suo appello via social. La vittoria all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha senza alcun dubbio notato una grande notorietà a Tommaso Zorzi, che, oltre a essere un influencer, ora è diventato a tutti gli effetti un vero Leggi su youmovies (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., sorella del vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, è risultataal Covid: ecco il suo appello via social. La vittoria all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha senza alcun dubbio notato una grande notorietà a Tommaso, che, oltre a essere un influencer, ora è diventato a tutti gli effetti un vero

Cla_Mercury : @zorzi_gaia Dai, non mollare, tieni duro. Poi tutto sarà un lontano ricordo. Rispettando la tua volontà, niente più… - cappatau : @imIle_ @zorzi_gaia È risultata positiva - stoocactus : @kebabsenzamais no, tu sei gaia zorzi, non sei 'la sorella di'. e sei anche una persona stupenda. - divinaba68 : RT @lully24987: E mentre il mondo della politica e Twitter litigano se sia giusto o no vaccinarsi, @zorzi_gaia con tutta la sua forza e dol… - LadyButterflai : @kebabsenzamais Però aspetta dai, non può essere che, da fumato, abbia usato quello come modo di attaccare bottone?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Zorzi Gaia Zorzi, doccia fredda: 'Ho il Covid'. L'appello della 23enne Gaia Zorzi , sorella del vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, è tornata alla ribalta della cronaca per alcune recenti rivelazioni. In alcune Instagram Stories ...

GF Vip: Matteo Alessandroni scrive una lettera ad Alfonso Signorini La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6: Amedeo Goria, giornalista Andrea Iannone , pilota Lucas Peracchi , personal trainer ed ex tronista Attilio Romita, giornalista Gaia Zorzi, sorella di ...

Gaia Zorzi, doccia fredda: “Ho il Covid”. L’appello della 23enne Gossip e TV Gaia Zorzi positiva: “Bisogna ancora fare attenzione” Gaia Zorzi, sorella del vincitore dell'ultima edizione del GF Vip, è risultata positiva al Covid: ecco il suo appello via social.

GF Vip 6: probabili concorrenti e data d’inizio Il GF Vip 6 già da qualche settimana ha iniziato a scaldare i motori in vista della sesta edizione. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italian ...

