Freedom day Inghilterra: il significato di questa giornata, stop alle restrizioni Covid (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo hanno ribattezzato «Freedom Day». In attesa di capire quali saranno i suoi effetti, il 19 luglio sarà per l'Inghilterra un giorno storico. Da oggi il Covid non comporterà più le regole con cui si è imparato a convivere negli ultimi mesi. Una scelta che non convince gli scienziati, ma per la quale c'è attesa di capirne gli effetti. Anche per valutarne l'eventuale possibilità di proiettare la cosa a livello internazionale. Il significato di Freedom Day per l'Inghilterra Si chiama Freedom Day (Giorno della Libertà) perché cadono gli obblighi che il contesto

borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - MediasetTgcom24 : In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid #freedomday - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - TreTsun : RT @maurobiani: #Inghilterra A parte tutto, ma chiamarlo -Freedom day- che messaggio è? Basito. - TrinacriaUk : A Londra è il freedom day, sembra che il peggio sia passato a guardarmi intorno ma io credo di avere attacchi di p… -