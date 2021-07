Floriana e Federico dopo la rottura a Temptation Island 2021 (Di lunedì 19 luglio 2021) Floriana e Federico, dopo la rottura a Temptation Island 2021, stanno ancora insieme? Il clamoroso indizio sulla coppia. Floriana Angelica e Federico Rasa stanno ancora insieme o si sono lasciati definitivamente? Floriana e Federico sono stati tra i protagonisti indiscussi di Temptation Island 2021. La coppia è entrata in crisi sin dalla prima puntata per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 luglio 2021)la, stanno ancora insieme? Il clamoroso indizio sulla coppia.Angelica eRasa stanno ancora insieme o si sono lasciati definitivamente?sono stati tra i protagonisti indiscussi di. La coppia è entrata in crisi sin dalla prima puntata per L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TemptationITA : “Non lo voglio più vedere” Dopo aver visto le immagini di Federico nel pinnettu Floriana ha un momento di sconforto… - TemptationITA : Floriana decide di chiedere il falò di confronto immediato! Federico si presenterà? #TemptationIsland - infoitcultura : Temptation Island 2021, Floriana chiede il falò anticipato ma Federico non si presenta. Lei in lacrime - infoitcultura : Temptation Island, Floriana richiede il falò: il gesto shock di Federico - Raguthi : RT @ssoselftisfied: Federico piange per la figura di merda fatta, non per Floriana ne sono certa #TemptationIsland -