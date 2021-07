"Fateci vaccinare tutti": flop in farmacia, appello Federfarma ad allargare le categorie (Di lunedì 19 luglio 2021) Finora pochissimi vaccini, a causa della scelta regionale che ha autorizzato la somministrazione solo agli ultrasessantenni e solo del vaccino Janssen di Johnson e Johnson" Giotti: Consentite alla ... Leggi su lanazione (Di lunedì 19 luglio 2021) Finora pochissimi vaccini, a causa della scelta regionale che ha autorizzato la somministrazione solo agli ultrasessantenni e solo del vaccino Janssen di Johnson e Johnson" Giotti: Consentite alla ...

Advertising

zazoomblog : Fateci vaccinare tutti: flop in farmacia appello Federfarma ad allargare le categorie - #Fateci #vaccinare #tutti:… - Nazione_Arezzo : 'Fateci vaccinare tutti': flop in farmacia, appello Federfarma ad allargare le categorie - elevenshearts : Va bene ma allora fateci vaccinare “ovunque”? Io che non torno alla mia residenza fino a settembre me la prendo in… - AndreaP63093781 : @matteograndi Noi ancora in lista per essere vaccinati. Ultimi, quindi sottoposti a rischio, discriminati, minaccia… - AndreaP63093781 : Noi ancora in lista per essere vaccinati. Ultimi, quindi sottoposti a rischio, discriminati, minacciati di essere r… -