Ddl Zan, Letta: “Salvini omofobo, non è interlocutore credibile” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Chi è omofobo in Europa non può essere un credibile interlocutore in Italia. Quando mi si chiede perché non parlo con Salvini di questo tema, io dico: Salvini ritiri tutte le posizioni omofobe che ha espresso in Europa, a partire dal sostegno alle legge di Orban. Non si può essere omofobi in Europa e poi voler dialogare con noi: è incompatibile”. Così il segretario del Pd Enrico Letta parlando con i giornalisti, a Palermo, del ddl Zan. Un altro affondo arriva sul fronte vaccino anti Covid. “Le vaccinazioni non sono un optional – sottolinea Letta – e quando sento e vedo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) “Chi èin Europa non può essere unin Italia. Quando mi si chiede perché non parlo condi questo tema, io dico:ritiri tutte le posizioni omofobe che ha espresso in Europa, a partire dal sostegno alle legge di Orban. Non si può essere omofobi in Europa e poi voler dialogare con noi: è incompatibile”. Così il segretario del Pd Enricoparlando con i giornalisti, a Palermo, del ddl Zan. Un altro affondo arriva sul fronte vaccino anti Covid. “Le vaccinazioni non sono un optional – sottolinea– e quando sento e vedo ...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - ivanscalfarotto : Ieri su Repubblica un intelligente commento di Massimo Recalcati. Il primo modo per combattere quell’odio che il dd… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - elvise1657 : RT @mrctrdsh: Per Enrico Letta Il Ddl Zan era intoccabile. Fino ad oggi. Oggi invece si può modificare. Ai suoi creduli ultras offre in ca… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: DDL ZAN, SALVINI: 'E' LETTA AD AFFOSSARLO. IO SONO PER LA LIBERTÀ D'AMORE PER TUTTI. ORBAN CONTRO I GAY? PENSATE A PAESI… -