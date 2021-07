Dabo lascia il Benevento dopo un solo anno: ufficiale l’approdo in Turchia (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bryan Dabo e il Benevento si dicono addio dopo una sola stagione. La notizia era nell’aria e adesso è ufficiale. Il centrocampista burkinabè si trasferisce a titolo definitivo al Çaykur Rizespor. La Strega ha deciso di lasciare libero il giocatore di trovarsi una nuova destinazione, risparmiando così i 600mila euro dell’ingaggio. Dabo saluta il Sannio dopo 23 presenze collezionate in serie A con la maglia giallorossa. Questo il comunicato della società di via Santa Colomba: “Il Benevento Calcio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Bryane ilsi dicono addiouna sola stagione. La notizia era nell’aria e adesso è. Il centrocampista burkinabè si trasferisce a titolo definitivo al Çaykur Rizespor. La Strega ha deciso dire libero il giocatore di trovarsi una nuova destinazione, risparmiando così i 600mila euro dell’ingaggio.saluta il Sannio23 presenze collezionate in serie A con la maglia giallorossa. Questo il comunicato della società di via Santa Colomba: “IlCalcio ...

