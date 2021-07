Clima | l’Europa ha fatto un autogol Pennisi spiega perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 luglio 2021) Come ha sottolineato da Corrado Clini su questa testata, la catastrofe in Germania d altri Paesi del Nord Europa è la dimostrazione che in materia di cambiamentitici siano al punto del non ritorno. Si attendono proposte dal G20 che, presieduto dall’Italia, si tiene a Palazzo Reale dal 20 al 23 luglio. È, in questo contesto, particolarmente importante che venga definita la posizione dei Paesi in via di sviluppo (specialmente di Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico) e della Federazione Russa, i quali sono ritenuti i “grandi inquinatori” a livello internazionale e che in passato sono stati restii ad applicare misure restrittive alle loro emissioni, ...