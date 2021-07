«Citofonare Rai 2» è il programma di Simona Ventura e Paola Perego

(Di lunedì 19 luglio 2021)La novità più interessante dei palinsesti autunnali Rai per la stagione 2021/2022 l’abbiamo anticipata noi di DavideMaggio.it e riguarda la conduzione in coppia di. Le due “signore” della tv da settembre saranno protagoniste del nuovo mezzogiorno festivo di Rai 2: ilsi chiameràRai 2. “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte” ha ironizzato la, intervenuta nella trasmissione radiofonica Il Momento Migliore che la ...

Ventura e Paola Perego sono cariche a pallettoni per il debutto del loro nuovo programma suDue ... Il nuovo programma delle due conduttrici si chiamaRai2 ed andrà in onda nel mezzogiorno ... in cui si parlava di calcio e sport, mentre la Perego ha condotto con un buon riscontro di pubblico, il programma di interviste "Non disturbare" sempre in. Insomma, "Rai2", ci aspetta ... Rai Due, nuovo programma tutto al femminile: conducono due star tra le più amate dai telespettatori italiani. Paola Perego e Simona Ventura faranno coppia su Rai Due a partire dalla prossima stagione ... Il figlio di Barbara d'Urso, Emanuele Berardi, è tra i soci della casa di produzione del nuovo programma di Simona Ventura ...