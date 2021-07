Calcio, Russia: tre squalifiche per doping. Sanzioni per due uomini e una donna (Di lunedì 19 luglio 2021) Ivan Knyazev, Vladimir Obukhov e Daria Meshcheryakova hanno subito ufficialmente una squalifica dalla Commissione Disciplinare della Fifa. I tre calciatori, due uomini e una donna, hanno violato le norme anti-doping assumendo rispettivamente methandienone e furosemide; sostanze proibite dalla Wada e dunque in contraddizione con l’articolo 7 del sottinteso regolamento. Knyazev e Obukhov hanno constatato una sanzione pari a due anni di esclusione dall’attività professionistica, mentre Meshcheryakova ha collaborato con le autorità responsabili e ottenuto uno sconto della pena; la calciatrice russa dovrà scontare un massimo di sei mesi di ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ivan Knyazev, Vladimir Obukhov e Daria Meshcheryakova hanno subito ufficialmente una squalifica dalla Commissione Disciplinare della Fifa. I tre calciatori, duee una, hanno violato le norme anti-assumendo rispettivamente methandienone e furosemide; sostanze proibite dalla Wada e dunque in contraddizione con l’articolo 7 del sottinteso regolamento. Knyazev e Obukhov hanno constatato una sanzione pari a due anni di esclusione dall’attività professionistica, mentre Meshcheryakova ha collaborato con le autorità responsabili e ottenuto uno sconto della pena; la calciatrice russa dovrà scontare un massimo di sei mesi di ...

