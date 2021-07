«Bridgerton 2»: riprese sospese a data da destinarsi per via del Covid (Di lunedì 19 luglio 2021) L’impennata dei contagi per la variante Delta nel Regno Unito non poteva non bussare anche alla porta di Bridgerton, vittima di un mini-focolaio che ha portato Netflix a chiudere il set e a mettere il cast e la troupe in isolamento fino a data da destinarsi. Nel corso delle riprese della seconda stagione che vedremo – salvo imprevisti – sulla piattaforma tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, è stato, infatti, riscontrato un caso di positività nella giornata del 15 luglio, e un altro ancora il giorno dopo: cosa che ha portato Netflix e Shondaland a interrompere il lavoro senza dare informazioni su chi abbia contratto il virus. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) L’impennata dei contagi per la variante Delta nel Regno Unito non poteva non bussare anche alla porta di Bridgerton, vittima di un mini-focolaio che ha portato Netflix a chiudere il set e a mettere il cast e la troupe in isolamento fino a data da destinarsi. Nel corso delle riprese della seconda stagione che vedremo – salvo imprevisti – sulla piattaforma tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, è stato, infatti, riscontrato un caso di positività nella giornata del 15 luglio, e un altro ancora il giorno dopo: cosa che ha portato Netflix e Shondaland a interrompere il lavoro senza dare informazioni su chi abbia contratto il virus.

