Borsa: Milano maglia nera ( - 3,1%), tonfo di Enel, giù banche (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la discesa di Piazza Affari ( - 3,1%), maglia nera tra le principali Borse europee, che comunque sono tutte in rosso, così come i future a Wall Street, che appaiono al momento però meno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Continua la discesa di Piazza Affari ( - 3,1%),tra le principali Borse europee, che comunque sono tutte in rosso, così come i future a Wall Street, che appaiono al momento però meno ...

Advertising

zazoomblog : Borsa: Milano maglia nera ( - 31%) tonfo di Enel giù banche - #Borsa: #Milano #maglia #tonfo #banche - DividendProfit : Borsa: Milano maglia nera (-3,1%), tonfo di Enel, giù banche – Economia - Martinac07 : RT @capulliarianna: Tra le cose che mai capirò (se volete avventurarvi vi leggo, ma sarà un’impresa): ignoro completamente il significato d… - Giusepp65177349 : RT @chiaralucetw: L’ultima di media e Governo per giustificare il #greenpass? Accollare a chi non si è vaccinato il crollo della borsa di M… - Bierbrauer53 : RT @chiaralucetw: L’ultima di media e Governo per giustificare il #greenpass? Accollare a chi non si è vaccinato il crollo della borsa di M… -