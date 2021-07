Bob Dylan: il livestream che sembra un noir (Di lunedì 19 luglio 2021) Si chiama Shadow kindgom il primo concerto digitale di Bob Dylan. Bob Dylan: dove vedere il livestream? Il primo e atteso livestream di Bob Dylan ha visto ieri sera la sua premiere. Lo si può rivedere per due giorni, al prezzo di 25 dollari, su Veeps. Il livestream sembra un film noir: le atmosfere in bianco e nero, un club con commensali che indossano completi degli anni ’50, una band che suona e Dylan che canta. La sua presenza rasenta quella di un diamante in una bigiotteria. L’ingombrante microfono nasconde le labbra del premio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Si chiama Shadow kindgom il primo concerto digitale di Bob. Bob: dove vedere il? Il primo e attesodi Bobha visto ieri sera la sua premiere. Lo si può rivedere per due giorni, al prezzo di 25 dollari, su Veeps. Ilun film: le atmosfere in bianco e nero, un club con commensali che indossano completi degli anni ’50, una band che suona eche canta. La sua presenza rasenta quella di un diamante in una bigiotteria. L’ingombrante microfono nasconde le labbra del premio ...

