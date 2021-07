ATP Umag | Travaglia batte Munar e avanza al secondo turno

(Di lunedì 19 luglio 2021) StefanoJaumecon il punteggio di 6-3, 7-6 e accede aldel 250 di. Qui per lui adesso ci sarà un altro spagnolo, Carlos Taberner, che prima del marchigiano ha battuto in due set la wild card croata Nino Serdarusic.torna a vincere sulla terra Inizio di primo set folgorante da parte di, che piazza un doppio break nel terzo e nel quinto game. Il tennista marchigiano nei primi cinque giochi perde solo 8 punti, a fronte di 18 vinti, grazie ai quali ottiene un cospicuo vantaggio dimezzato da ...

... il tennista di Sanremo tornerà in campo per una nuova sfida: il Plava Laguna Croatia Open, ... La partita sarà valida per i sedicesimi di finale del singolare maschile del torneo250 in ...TUTTE LE 'PRIME' AZZURRE TRA ITF EFlavio Cobolli Primo titolo Itf M15: 18 anni e 11 mesi (... 23 anni e 7 mesi (Milano 2018) Marco Cecchinato Primo titolo Futures: 19 anni e 6 mesi (2012) ...Sanremo. Gianluca Mager parteciperà al Croatia Open, in programma dal 19 al 25 luglio. Dopo aver preso parte all’Hamburg European Open in Germania, il tennista di Sanremo torne ...