Arriva l'acqua frizzante che aumenta la libido (Di lunedì 19 luglio 2021) Quando si dice 'semplice come bere un bicchier d'acqua'. E se poi l'acqua è anche frizzante e ha un buon sapore di frutta, ancora meglio. Free Rain è un brand americano che ha deciso di dare alle bollicine una botta di vita in più. Colin McCabe, il fondatore, è un atleta e ad un certo punto ha riflettuto sul fatto che all'interno dell'affollato mercato dei drink analcolici mancava qualcosa di apparentemente semplice, ma molto importante. acqua frizzante che oltre ad avere un gusto particolare potesse portare benefici per la salute, potenziata con l'uso di ingredienti naturali. Così è andato alla ricerca ...

