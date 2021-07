Appiccano il fuoco alle sterpaglie | lei muore carbonizzata | grave il marito

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un'anziana è morta nell'incendio diacceso in campagna, in località Castello, nel comune di Chiusanico, nelle alture di Imperia. Ilche era con lei, nel tentativo di salvarla, è ...

Nel tentativo di spegnere le fiammme la donna è stata inghiottita dale così anche il marito, che ha cercato di trarla in salvo. Alla fine è intervenuto il figlio. Sul posto sono accorsi i ...Sul posto sono intervenuti i Vigili del, che hanno proceduto a spegnere le fiamme, unitamente alle forze dell'ordine. Saranno gli inquirenti a stabilire che cosa sia successo realmente in quel ...Un'anziana è morta nell'incendio di sterpaglie acceso in campagna, in località Castello, nel comune di Chiusanico, nelle alture di Imperia. Il marito che era con lei, ...Tragedia a Chiusanico, in provincia di Imperia, dove una donna di 78 anni è morta nel suo podere dove stava lavorando insieme al marito e al figlio 40enne. I coniugi avevano ripulito la campagna e han ...