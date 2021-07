Amici 21, ecco quando inizierà (e quale sarà la prima novità!) (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo il successo ottenuto con la ventesima edizione del talent show, Maria De Filippi è pronta a tornare su Canale 5 con la nuova edizione di Amici e stando alle ultime indiscrezioni il programma di punta della rete ammiraglia Mediaset potrebbe partire molto prima rispetto al solito. A dare la notizia è stato il portale DavideMaggio.it, il quale ha svelato che Amici 21 partirà tra la seconda e la terza settimana di settembre: Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di Amici 21. Oggi siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo il successo ottenuto con la ventesima edizione del talent show, Maria De Filippi è pronta a tornare su Canale 5 con la nuova edizione die stando alle ultime indiscrezioni il programma di punta della rete ammiraglia Mediaset potrebbe partire moltorispetto al solito. A dare la notizia è stato il portale DavideMaggio.it, ilha svelato che21 partirà tra la seconda e la terza settimana di settembre: Nemmeno 10 giorni fa vi abbiamo annunciato la partenza anticipata di21. Oggi siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello: il talent show di Maria De Filippi prenderà il ...

