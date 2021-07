Alessandra Amoroso in “Tutto Accade a San Siro” | ecco quando

(Di lunedì 19 luglio 2021) Direttamente sui suoi canali social,ha annunciato che si esibirà allo Stadio Sandi Milano Da giornidiceva di avere un grande annuncio da dare e che non vedeva l’ora. La cantante salentina che sta trascorrendo le vacanze in Puglia, la sua terra, ha deciso di comunicare proprio in questo inizio di settimana una grande novità che riguarda il suo percorso artistico. Si tratta di un’esibizione live molto importante per l’artista., infatti, canterà il 13 luglio 2022 allo Stadio Sandi Milano. ...

RadioItalia : Secondo voi, cosa sta preparando @AmorosoOF !? - cosascrivoqua : #TuttoAccadeASanSiro Alessandra Amoroso STADIO SAN SIRO che sogno che si realizza raga.. ???? - anna_sandry : RT @PalermoRossella: Sono una fan di Alessandra Amoroso semplice, oggi vivo con l'ansia. - SPYit_official : Alessandra Amoroso annuncia a sorpresa per i fan un mega concerto a San Siro nel 2022... #alessandraamroso #tour… - splash_blog : Alessandra Amoroso conquista San Siro! Il 13 luglio 2022, “Tutto Accade”! -

