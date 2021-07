Vaccini: prima dose per 3.457.571 campani, in 2.531.331 hanno ricevuto anche la seconda (Di domenica 18 luglio 2021) “Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.457.571 cittadini. Di questi 2.531.331 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.988.902”. Lo rende noto l’Unità di crisi anti-Covid della Regione campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) “Complessivamente sono stati vaccinati con la3.457.571 cittadini. Di questi 2.531.331la. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.988.902”. Lo rende noto l’Unità di crisi anti-Covid della Regionea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

