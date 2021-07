Triathlon | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 18 luglio 2021) Nella prima parte dei Giochi Olimpici di2021 vivremo ildelle gare di. Le competizioni di questo sporto nella XXXII Olimpiade si svolgeranno dal 26 al 31 luglio 2021 presso il parco marino di Odaiba. Come sempre vedremo la gara individuale maschile e femminile, mentre rispetto all’edizione di Rio de Janeiro 2016 è stato aggiunto un nuovo evento a squadre miste, la cosiddetta staffetta 2+2 mista. Per l’esattezza la prima prova sarà la gara individuale maschile del 26 luglio. Per colpa del fusoo (7 ore di differenza rispetto al Giappone), la gara scatterà alle ore 23.30 italiane del 25 luglio ...