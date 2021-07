Scottature solari: rimedi per curarle e come prevenirle (Di domenica 18 luglio 2021) Il sole illumina la pelle di un colorito dorato che toglie stanchezza e imperfezioni, e supporta anche l’organismo nella produzione di vitamina D, favorendo così lo sviluppo delle difese immunitarie. Per ogni effetto positivo, però, ce n’è uno collaterale: l’invecchiamento causato dall’ossidazione cellulare, le scottature e il conseguente rischio di sviluppare tumori della pelle. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 luglio 2021) Il sole illumina la pelle di un colorito dorato che toglie stanchezza e imperfezioni, e supporta anche l’organismo nella produzione di vitamina D, favorendo così lo sviluppo delle difese immunitarie. Per ogni effetto positivo, però, ce n’è uno collaterale: l’invecchiamento causato dall’ossidazione cellulare, le scottature e il conseguente rischio di sviluppare tumori della pelle.

