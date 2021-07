PSG | Sergio Ramos | “Messi? Un fuoriclasse Lo vorrei nella mia squadra”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Nell’ultima decade Lionelsi sono fronteggiati in tanti Real Madrid-Barcellona: in linea di massima si può dire che tra i due non scorra buon sangue. Ciononostante, il neo-difensore del Paris-Saint Germain non disdegnerebbe avere la Pulce come compagno di: “Mi piace giocare con i migliori giocatori eè uno dei più grandi al mondo e come ho detto più volte losempremia, è un“, ha affermato lo spagnolo a TNT Sports. Poi un retroscena: “Neymar ha insistito molto per il mio ...