Nuove regole per il Green Pass obbligatorio, in quali casi da fine luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sembra proprio che il dado sia tratto per il Green Pass obbligatorio per la fine di luglio, almeno per accedere a determinati luoghi pubblici. La decisione finale in questa direzione dovrebbe già giungere il prossimo martedì 20 luglio con il via libera del Governo ed essere resa effettiva poi a distanza di pochi giorni. Dove sarebbe obbligatorio Sarebbe richiesto il Green Pass obbligatorio nei ristoranti al chiuso e anche nelle discoteche. In particolar modo, per queste ultime non sarebbe ancora stata stabilita ...

