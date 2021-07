Nel segno di Napoleone. Gli Uffizi diffusi all’Isola d’Elba (Di domenica 18 luglio 2021) In occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte avvenuta il 5 maggio 1821, fra le varie iniziative elbane, è stata inaugurata la scorsa settimana la mostra “” visibile fino al 10 ottobre 2021 presso la pinacoteca foresiana di Portoferraio, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 22: 30 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00. Il progetto degli Uffizi diffusi promosso dalla Regione Toscana ha l’obiettivo di collegare le collezioni della galleria fiorentina con le varie realtà toscane, promuovendo nel territorio le opere d’arte e valorizzando così maggiormente i comuni ed i borghi della Toscana. Dopo la ... Leggi su formiche (Di domenica 18 luglio 2021) In occasione del bicentenario della morte diBonaparte avvenuta il 5 maggio 1821, fra le varie iniziative elbane, è stata inaugurata la scorsa settimana la mostra “” visibile fino al 10 ottobre 2021 presso la pinacoteca foresiana di Portoferraio, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 22: 30 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00. Il progetto deglipromosso dalla Regione Toscana ha l’obiettivo di collegare le collezioni della galleria fiorentina con le varie realtà toscane, promuovendo nel territorio le opere d’arte e valorizzando così maggiormente i comuni ed i borghi della Toscana. Dopo la ...

Advertising

UffiziGalleries : #TerredegliUffizi riporta Dante a #Poppi! La mostra 'Nel segno di Dante - il Casentino nella Commedia' offre una ve… - ItalyMFA : ??Partecipazione Min @luigidimaio alla presentazione XXXV rapporto ICE e annuario 2021 ISTAT-ICE Una fotografia di… - IlContiAndrea : Trovo meraviglioso il lavoro della Rai in questi giorni e la ricerca certosina di #TecheTecheTe che ci restituisce… - bacch_f : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, domenica 18 luglio, con la Luna nel segno dello Scorpione. Buona lettura e felice giornata. http… - BarbaraPivaPsic : La Festa del Redentore ha origine nel 1577, come segno di ringraziamento della città per la fine di una delle pesti… -