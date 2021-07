Advertising

webecodibergamo : Maxi controllo nei locali notturni: a Curno scoperto un 21enne di Presezzo con un chilo di droga - rumoredellanima : @_DAGOSPIA_ Invece di piazzare la solita foto del Naviglio affollato, perché non metterne una dei veri maxi assembr… - BiffiLuca : RT @CalcioPillole: La holding di controllo del #ManchesterCity, ovvero il City Football Group, è pronta a ricevere un maxi finanziamento da… - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: La holding di controllo del #ManchesterCity, ovvero il City Football Group, è pronta a ricevere un maxi finanziamento da… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La holding di controllo del #ManchesterCity, ovvero il City Football Group, è pronta a ricevere un maxi finanziamento da… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi controllo

BergamoNews.it

Attualmente la situazione è sotto- ha precisato Solinas - , fortunatamente le ... referente sanitario della Regione Abruzzo per leemergenze sanitarie - ad avviare questi controlli, ...L'intervento rientra nella più ampia operazione diavviata dal Comando provinciale di ... Soltanto poche settimane fa unaretata aveva portato all'arresto di 17 persone indiziate a vario ...Controlli mirati ai locali notturni della Bergamasca da parte dei carabinieri: nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio, in particolare, i militari della Compagnia di Bergam ...La serata della finale di Wembley, l'11 luglio, circa 500 persone si erano radunate nell’area per assistere all’evento ...