Mark Cavendish: “Un mese fa non dovevo fare il Tour de France, ora indosso la maglia verde a Parigi” (Di domenica 18 luglio 2021) Mark Cavendish ha conquistato la maglia verde al Tour de France 2021, indossato sui Campi Elisi la casacca che premia il vincitore della classifica a punti. Il britannico si è imposto in quattro tappe in questa edizione della Grande Boucle e ha eguagliato lo storico record di successi di Eddy Merckx, ma oggi non è riuscito a battere il primato del Cannibale. La volata a Parigi non ha infatti sorriso al velocista della Deceuninck-Quick Step, chiuso allo sprint da un sontuoso Wout van Aert. Mark Cavendish ha raccontato le sue emozioni ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha conquistato laalde2021, indossato sui Campi Elisi la casacca che premia il vincitore della classifica a punti. Il britannico si è imposto in quattro tappe in questa edizione della Grande Boucle e ha eguagliato lo storico record di successi di Eddy Merckx, ma oggi non è riuscito a battere il primato del Cannibale. La volata anon ha infatti sorriso al velocista della Deceuninck-Quick Step, chiuso allo sprint da un sontuoso Wout van Aert.ha raccontato le sue emozioni ...

Advertising

Eurosport_IT : Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Nient… - DinoSacco : RT @Eurosport_IT: Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Niente reco… - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Niente reco… - CiclistaPelato : RT @Eurosport_IT: Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Niente reco… - AndreaGottardo1 : RT @Eurosport_IT: Van Aert 'rovina' la festa a Mark Cavendish: ma che volata ha fatto il belga????????? #EurosportCICLISMO | #TDF2021 https://… -