Locatelli: “Sì al Green Pass obbligatorio nei ristoranti” (Di domenica 18 luglio 2021) Sì al Green Pass obbligatorio anche nei ristoranti al chiuso e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Quanto alle discoteche, questo potrebbe non essere il momento giusto per riaprirle. E’ il pensiero espresso da Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la Cabina di regia, l’età mediana dei contagiati è 28 anni, dato che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) Sì alanche neial chiuso e massimo impegno per aumentare le coperture del personale scolastico. Quanto alle discoteche, questo potrebbe non essere il momento giusto per riaprirle. E’ il pensiero espresso da Franco, coordinatore del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la Cabina di regia, l’età mediana dei contagiati è 28 anni, dato che ...

