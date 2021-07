L'esortazione del Cts: green pass e vaccini per frenare i contagi (Di domenica 18 luglio 2021) (AGI) - Il Cts spinge per un utilizzo più esteso per il green pass, perché "servono scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale" ed è quindi necessario limitare determinate attività a chi è vaccinato o comunque ha il certificato verde. La strategia sarà necessaria finché la copertura vaccinale non sarà più ampia e non verranno coperte alcune sacche di resistenza all'unico strumento disponibile per contrastare il Covid-19 e i nuovi casi legati alla variante Delta, sottolineano anche oggi gli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Grandi eventi, stadi e ristoranti (al chiuso) "Credo che vadano fatte scelte per contrastare la ripresa ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) (AGI) - Il Cts spinge per un utilizzo più esteso per il, perché "servono scelte per contrastare la ripresa della circolazione virale" ed è quindi necessario limitare determinate attività a chi è vaccinato o comunque ha il certificato verde. La strategia sarà necessaria finché la copertura vaccinale non sarà più ampia e non verranno coperte alcune sacche di resistenza all'unico strumento disponibile per contrastare il Covid-19 e i nuovi casi legati alla variante Delta, sottolineano anche oggi gli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Grandi eventi, stadi e ristoranti (al chiuso) "Credo che vadano fatte scelte per contrastare la ripresa ...

L'esortazione del Cts: green pass e vaccini per frenare i contagi AGI - Agenzia Giornalistica Italia L'esortazione del Cts: green pass e vaccini per frenare i contagi Il coordinatore del Comitato, Franco Locatelli, ribadisce che la strategia per rallentare la ripresa del Covid legata alla variante Delta "è inevitabile" e che questo passa per la limitazione di alcun ...

