Kaio Jorge si allontana dal Napoli: duello tra due top club di Serie A (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di SportMediaset, si allontanerebbe definitivamente l'ipotesi Napoli per Kaio Jorge. Il duello sembra ormai infatti tra Juventus e Milan per il talento brasiliano del Santos. Il club bianconero avrebbe pareggiato l'offerta del Milan, pari a 6 milioni di euro per il club brasiliano. Il vantaggio della Juventus riguarda un'offerta maggiore agli agenti del calciatore.

DiMarzio : #Milan, occhi su Kaio Jorge: distanza tra l'offerta e la richiesta del Santos - marcoconterio : ?? ?? ? #Milan forte su Kaio Jorge ???? del #Santos. Il club vuole un altro 9 dopo Giroud. Kaio ha promesso al club che… - Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - prince89ferreri : Kaio Jorge inizia a puzzare. Secondo me stanno valutando un profilo più “europeo” #Milan - SeferBujupi1 : @RudyGaletti Sportmediaset dice che Juventus ha superato il Milan per Kaio Jorge!? -