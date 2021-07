Juventus Locatelli, affare stile Chiesa: il Sassuolo non ci sta. Le ultime (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri proseguono nel pressing su Locatelli e pensano a un affare “alla Chiesa”, il Sassuolo però non sarebbe d’accordo Manuel Locatelli è il principale obiettivo del calciomercato Juventus, con Cherubini che vuole regalare ad Allegri il giovane centrocampista di proprietà del Sassuolo. Sky Sport, nell’edizione dedicata al mercato, ha inquadrato la situazione sul classe ’98. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Juventus vorrebbe architettare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Calciomercato: i bianconeri proseguono nel pressing sue pensano a un“alla”, ilperò non sarebbe d’accordo Manuelè il principale obiettivo del calciomercato, con Cherubini che vuole regalare ad Allegri il giovane centrocampista di proprietà del. Sky Sport, nell’edizione dedicata al mercato, ha inquadrato la situazione sul classe ’98. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Lavorrebbe architettare ...

Advertising

ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - sportmediaset : Mercato Juventus: niente accordo col Sassuolo, #Locatelli ancora distante. Aouar sullo sfondo. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - serieAnews_com : ????La #Juventus lavora a #Locatelli ma ha già scelto l'alternativa dal #BayerMonaco - brazof666 : RT @Ruttosporc: Il Sassuolo dice no all'Arsenal che pagherebbe Locatelli 45 milioni subito per venderlo alla Juventus a 30, a rate, di cui… -