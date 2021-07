Gara 5 Finals Nba: i Bucks vedono il titolo (Di domenica 18 luglio 2021) I Milwaukee Bucks vincono Gara 5 Finals Nba in casa dei Phoenix Suns e sono ad un passo dal titolo. A trascinare gli ospiti sono stati Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti, Khris Middleton, 29 punti, e Jrue Holiday, 27 punti. Ai Suns non bastano i 40 punti di Devin Booker. Gara 5 Finals Nba: cosa è accaduto? Partenza sprint dei padroni di casa che dominano il primo quarto con il punteggio di 21-37. Quando tutto sembrava già chiuso, il match cambia volto per merito dei Bucks che, grazie a un super Jrue Holiday , ha piazzato un parziale di 43-24 andando in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) I MilwaukeevinconoNba in casa dei Phoenix Suns e sono ad un passo dal. A trascinare gli ospiti sono stati Giannis Antetokounmpo, autore di 32 punti, Khris Middleton, 29 punti, e Jrue Holiday, 27 punti. Ai Suns non bastano i 40 punti di Devin Booker.Nba: cosa è accaduto? Partenza sprint dei padroni di casa che dominano il primo quarto con il punteggio di 21-37. Quando tutto sembrava già chiuso, il match cambia volto per merito deiche, grazie a un super Jrue Holiday , ha piazzato un parziale di 43-24 andando in ...

