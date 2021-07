G8 | Placanica | Il mio rammarico è non aver soccorso Giuliani VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 luglio 2021) “Se avessi voluto uccidere, dalla mia pistola sarebbero “volati” almeno 15 colpi. Invece ne ho sparati solo due per difendermi, per allontanare i manifestanti e perché ho avuto paura”. A 20 anni dai tragici fatti del G8 di Genova, Mario, nell’intervista rilasciata a Ketty Riga ricorda la guerriglia urbana che il pomeriggio del 21 luglio 2001 culminò poi nella morte di Carlo. Oggiè un uomo di 40 anni, segnato profondamente da quel terribile evento: esonerato dall’Arma dei Carabinieri, nel processo che lo vedeva indagato per omicidio è stato prosciolto per legittima difesa e uso legittimo delle armi. “Il mio ...