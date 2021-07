Fiorentina, Barone: “Antognoni ingiustificato, Commisso non chieda scusa a nessuno” (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarlo ha attaccato Commisso, non è una cosa bella. Queste le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, intervenuto in merito al caos creatosi in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Antognoni e dirette al... Leggi su mediagol (Di domenica 18 luglio 2021) Giancarlo ha attaccato, non è una cosa bella. Queste le parole del direttore generale dellaJoe, intervenuto in merito al caos creatosi in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Giancarloe dirette al...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Gli abbiamo offerto… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Gli abbiamo offerto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Gli abbiamo offerto… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Gli abbiamo offe… - napolimagazine : FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Gli abbiamo offe… -