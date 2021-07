FIFA 22, una petizione vorrebbe Giorgio Chiellini in copertinaHDblog.it (Di domenica 18 luglio 2021) Su Change.org quasi 19.000 persona hanno firmato per chiedere che Giorgio Chiellini venga immortalato sulla copertina di FIFA 22.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) Su Change.org quasi 19.000 persona hanno firmato per chiedere chevenga immortalato sulla copertina di22.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

capuanogio : La #Fifa ha bloccato il mercato dello #Spezia per due anni (4 sessioni consecutive) per infrazioni relative al tras… - _FreeTheNet_ : RT @StraniFatti: Nel 2019 Silvia Grecco, una madre brasiliana, ha vinto il premio come miglior fan della FIFA dopo essere stata vista tra l… - bitcoma1 : In questo piccolo mondo virtuale pensate solo ai guadagni ed interessi personali e non focalizzate sul bene collett… - patv2008 : RT @StraniFatti: Nel 2019 Silvia Grecco, una madre brasiliana, ha vinto il premio come miglior fan della FIFA dopo essere stata vista tra l… - ficulle39 : RT @StraniFatti: Nel 2019 Silvia Grecco, una madre brasiliana, ha vinto il premio come miglior fan della FIFA dopo essere stata vista tra l… -