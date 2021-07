Entra nella casa di riposo e uccide con una coltellata al cuore la ex di 78 anni (Di domenica 18 luglio 2021) Un omicidio è avvenuto in una Rsa a , in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, un visitatore avrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma del ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Un omicidio è avvenuto in una Rsa a , in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, un visitatore avrebbe ucciso con unaaluna donna di 78, ospite della struttura. L'arma del ...

Advertising

brrr20lola : RT @RealEmisKilla: Per concludere, ribadisco che rispetto le scelte di tutti, ma non voglio che pesino sul mio tempo. Io non ho la verità i… - NonHoLeRotule : RT @RealEmisKilla: Per concludere, ribadisco che rispetto le scelte di tutti, ma non voglio che pesino sul mio tempo. Io non ho la verità i… - Ermatador2 : RT @RealEmisKilla: Per concludere, ribadisco che rispetto le scelte di tutti, ma non voglio che pesino sul mio tempo. Io non ho la verità i… - dome_pisani : RT @RealEmisKilla: Per concludere, ribadisco che rispetto le scelte di tutti, ma non voglio che pesino sul mio tempo. Io non ho la verità i… - stechio : @lpha_bloke @Raffaella017 È colpa della suppazione bassa, quando la spike entra nella cellula come fosse Amazon e s… -