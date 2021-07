Chiesa in Valmalenco, autobus in fiamme: chiusa la provinciale (Di domenica 18 luglio 2021) Chiesa in Valmalenco (Sondrio), 18 luglio 2021 - Un pullman che stava salendo da Torre Santa Maria a Chiesa in Valmalenco ha preso fuoco in località Luna ed è stato immediatamente evacuato. A bordo c'... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 luglio 2021)in(Sondrio), 18 luglio 2021 - Un pullman che stava salendo da Torre Santa Maria ainha preso fuoco in località Luna ed è stato immediatamente evacuato. A bordo c'...

Spavento in Valmalenco: autobus di linea in fiamme lungo la strada Attimi di panico per un autobus di linea andato a fuoco lungo la strada, in località Luna, mentre raggiungeva Chiesa in Valmalenco da Sondrio. Il fuoco è divampato mentre il mezzo pesante stava percorrendo la strada 'della Valmalenco', la vecchia provinciale 15, sulla sponda orografica destra della vallata. L'...

Chiesa in Valmalenco, autobus in fiamme: chiusa la provinciale Il Giorno per i turisti in valle La cronica carenza di medici si fa sentire, tragicamente, a tutti i livelli. E se lo scorso anno, pur con grande fatica, il servizio di guardia medica turistica ha potuto essere assicurato, almeno nei ...

