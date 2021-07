Caos procure, Caiazza: "Stato chieda danni a magistrati non a Palamara" (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "E' una cosa talmente assurda che dubito sia vera: ho un po' di riserve, dovrei leggere l'atto, perché mi sembra una cosa fuori da ogni logica. L'idea che l'Avvocatura, quindi che lo Stato chieda a Palamara un risarcimento non per ciò che ha fatto insieme a tutta la magistratura associata per dieci anni, ma per ciò che ha raccontato di aver fatto è una cosa incredibile". Il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico Caiazza, è incredulo nel commentare all'Adnkronos la notizia - riportata dal direttore di Libero Alessandro Sallusti - che l'Avvocatura generale dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "E' una cosa talmente assurda che dubito sia vera: ho un po' di riserve, dovrei leggere l'atto, perché mi sembra una cosa fuori da ogni logica. L'idea che l'Avvocatura, quindi che loun risarcimento non per ciò che ha fatto insieme a tutta la magistratura associata per dieci anni, ma per ciò che ha raccontato di aver fatto è una cosa incredibile". Il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico, è incredulo nel commentare all'Adnkronos la notizia - riportata dal direttore di Libero Alessandro Sallusti - che l'Avvocatura generale dello ...

