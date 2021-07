Calciomercato Cagliari | nel mirino un esterno della Fiorentina

(Di domenica 18 luglio 2021) Il futuro di Lykogiannis alè ancora incerto. La società va a caccia di un suo possibile sostituto: piace TerzicIl futuro di Charalampos Lykogiannis alè ancora in bilico. Se fino a pochi giorni fa si parlava di un possibile rinnovo con i rossoblù, ora, invece la situazione si trova nuovamente in una fase di stallo. Nel caso in cui l’dovesse lasciare la Sardegna, la società avrebbe già pensato a un suo sostituto: il terzino sinistro– in rientro dal prestito all’Empoli – Aleksa Terzic. L'articolo proviene ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Con la salvezza delc'era un promessa: Giulini lo avrebbe aiutato per venderlo a una big in estate. Il presidente ha rapporti ottimi con l'Inter, vediamo'.Può abbandonare la Serie A anche Giovanni Simeone del, che interessa al Marsiglia. Roma in ... Ogni giorno l'appuntamento con Alessandro Russo con le trattative più calde del. ...Calciomercato che torna nel vivo dopo la fine degli Europei: è corsa a due tra Juve e Napoli per Corentin Tolisso. Da tempo il francese è nel mirino dei due club e, secondo l’Equipe, sarebbe in uscita ...Nandez all'Inter: le parole dell'agente "Le cose stanno andando bene, da parte nostra siamo onorati dell’interesse dell’Inter. Con la salvezza del Cagliari c’era un promessa ...