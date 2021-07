Belen Rodriguez è tornata al lavoro dopo il parto ad una settimana

(Di lunedì 19 luglio 2021), èa lavoraresolo unadal, no si ferma mai la mamma 36enne che ha scelto di tornare ail, pronta a lavorareunadalsu Tu Si Que Vales (Getty Images)A circa unadalla nascita della piccola Luna Marì è pronta a riapparire in televisione, nello stesso modo in cui ha fatto Michelle Hunziker per Striscia la Notizia. ...

Advertising

lunatiqeh : Se trovate su tik tok una pazza che litiga con tutti per difendere Belen Rodriguez, sono proprio io - PasqualeMarro : #BelenRodriguez smentisce tutti dopo una settimana dal parto - infoitcultura : Belen Rodriguez, il parto finisce in Procura. Esposto del Codacons: «Interruzione di pubblico servizio o abuso d'uf… - infoitcultura : Belen Rodriguez: annuncio inatteso ad una settimana dal parto, fan scioccati - infoitcultura : Belen Rodriguez torna a lavorare una settimana dopo il parto -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

Related Story È nata Luna Marì, la figlia diLa borsa all'uncinetto di Ceciliaè pronta a segnare l'inizio della nostra estate in combo con i nostri look summer time ...Era lo scorso 12 luglio quandoha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì. Dopo giorni di polemiche e dolci post dedicati alla piccola, l'argentina ha deciso di usare i social network per far sapere che sta ...Belen Rodriguez, è tornata a lavorare dopo solo una settimana dal parto, no si ferma mai la mamma 36enne che ha scelto di tornare a ...I due avrebbero dovuto prendere la funivia per raggiungere un rifugio esclusivo in Alta Badia, ma in tragitto non è stato semplicissimo.