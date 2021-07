Appello per la catastrofe in Germania e il dialogo tra cubani: Francesco lancia l'ecologia del cuore per l'estate (Di domenica 18 luglio 2021) Per le vacanze Francesco lancia la formula dell'ecologia del cuore che prevede di staccare la spina, osservare un vero riposo anche mettendo a tacere il telefonino. Il papa, di nuovo alla finestra del ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Per le vacanzela formula dell'delche prevede di staccare la spina, osservare un vero riposo anche mettendo a tacere il telefonino. Il papa, di nuovo alla finestra del ...

amnestyitalia : #Egitto Il 14 luglio i giudici hanno prolungato di altri 45 giorni la custodia cautelare di #PatrickZaki. Non ci ar… - amnestyitalia : Il 15 luglio è morta la madre di Ahmadreza Djalali. Ahmad non ha potuto salutarla prima che morisse. Una crudeltà d… - repubblica : Regno Unito, l'appello di 1.200 scienziati: fine restrizioni per Covid è 'minaccia mondiale' - umbriaOn : #Covid, l'#appello di D'Angelo: «46 su 67 nuovi casi riguardano #persone non #vaccinate. #Aderite per farlo» - fendente1 : RT @LAVBergamo: Non c’è più tempo, dobbiamo agire ora! Per salvare la vita a M62 e F43 abbiamo lanciato una mobilitazione, invitando tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello per Appello per la catastrofe in Germania e il dialogo tra cubani: Francesco lancia l'ecologia del cuore per l'estate ...appello sebbene si attendesse da parte di Francesco una presa di posizione più forte dal momento che l'azione di disturbo si è dispiegata in maniera piuttosto intensa. Bergoglio è stato a Cuba per ...

Gerusalemme,tensioni a Spianata Moschee ...decine di musulmani per agevolare l'ingresso dei fedeli ebrei. Al lancio di pietre da parte di giovani palestinesi, gli agenti sono intervenuti compiendo diversi arresti. Hamas lancia un appello ai ...

Sudafrica, l'appello del Papa: basta violenze, lavorate per la pace Vatican News Sub annegata davanti ai due amici «Entrambi» gli imputati «hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita della loro compagna d’immersione, sia pure con le difficoltà e gli errori di valutazione che possono essere stati commes ...

Appello del Presidente del Consiglio regionale Latini sull’allevamento di cani di Trecastelli “Non possiamo che apprezzare l’impegno dell’assessore Filippo Saltamartini nell’affrontare la difficile situazione venutasi a determinare presso l’ allevamento di cani a Trecastelli. Confidiamo in una ...

