Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Felipe Truffato da Fatima! (Di domenica 18 luglio 2021) Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Felipe resta gravemente ferito dopo l’attentato ad Acacias e ha bisogno di un’infermiera. Quest’ultima però non sembra affatto volerlo aiutare… Le Anticipazioni Spagnole di Una vita svelano che il personaggio di Felipe, che ha già dovuto affrontare moltissime difficoltà, dovrà fare i conti anche con nuovi problemi. Infatti non soltanto resterà gravemente ferito dopo un’esplosione, ma subirà anche una truffa. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una vita, ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 18 luglio 2021)Unaresta gravemente ferito dopo l’attentato ad Acacias e ha bisogno di un’infermiera. Quest’ultima però non sembra affatto volerlo aiutare… Ledi Unasvelano che il personaggio di, che ha già dovuto affrontare moltissime difficoltà, dovrà fare i conti anche con nuovi problemi. Infatti non soltanto resterà gravemente ferito dopo un’esplosione, ma subirà anche una truffa. Ecco che cosa sta per succedere.Una, ...

Advertising

infoitcultura : Love is in the Air anticipazioni 19-23 luglio: una grave tragedia per Serkan - infoitcultura : Una Vita anticipazioni dal 18 al 24 luglio: Marcia muore, Moncho peggiora - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni 17 luglio: un brutale omicidio - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni oggi 17 luglio: Camino a pezzi per Maite in carcere - infoitcultura : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2021 -