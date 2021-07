Alessia Macuzzi infiamma i social con un nud0 che lascia senza fiato

(Di domenica 18 luglio 2021) Mentre la piccola Mia è in vacanza con papà Francesco Facchinetti a Ibiza,Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi si godono qualche giorno da “coppietta” in Sicilia. Un’estate bollente per la coppia che ieri, con uno scatto davvero infuocato, ha acceso i. Non è la prima volta che il marito diMarcuzzi regala scatti cheno a bocca aperta e anche questa estate ecco che arriva la foto da migliaia di like. Una foto che ritrae una strepitosaMarcuzzi quasi completamente nuda, con adesso solo l’intimo e uno scenario da favola alle sue spalle. Che scatto ...

'Non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti' Nel post,Marcuzzi ... Lamotiva la scelta per una nuova consapevolezza di sè che avrebbe acquisito durante òa ...
Alessia Marcuzzi ha dato l'addio a Mediaset e, in questo periodo di vacanza, sta riflettendo su cosa fare nel suo futuro. La conduttrice, infatti, ...