Tokyo 2021 | Diego Schwartzman | “Non ho mai dubitato di partecipare alle Olimpiadi | voglio vincere una medaglia”

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) Non vi sono dubbi che in queste ultime settimane stia emergendo un rapporto un po’ problematico tra il tennis e le. In vista dell’ormai imminente edizionedei Giochi a, le rinunce sono tantissime e ogni giorno è necessario aggiornare l’elenco dei partecipanti per defezioni dettate da scelte di programmazione o da veri e propri infortuni. In casa Italia si possono citare gli esempi di Jannik Sinner e di Martina Trevisan. In un quadro così precario, l’argentino, attuale n.12 del mondo, va in controtendenza. Il sudamericano, intervistato da TyC Sports, ha rimarcato le ...