Tenuta San Michele, un piccolo angolo di Paradiso immerso nella natura del Cilento (Di sabato 17 luglio 2021) Nel Cilento, nella splendida Paestum, c'è un luogo incantato dove è possibile respirare l'aria della natura a pieni polmoni. Un posto meraviglioso, dove la frizzante atmosfera del mare si fonde con le verdeggianti distese di prato. In questo favoloso angolo di Paradiso sorge una perla incastonata nel paesaggio mozzafiato: è la Tenuta San Michele di Francesca Montillo. Le sere al chiaro di Luna e gli alberi di ulivo a fare da cornice, rendono questo un luogo magico dove ogni respiro è una carezza. La struttura è organizzata ed estremamente funzionale. La ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 luglio 2021) Nelsplendida Paestum, c'è un luogo incantato dove è possibile respirare l'aria dellaa pieni polmoni. Un posto meraviglioso, dove la frizzante atmosfera del mare si fonde con le verdeggianti distese di prato. In questo favolosodisorge una perla incastonata nel paesaggio mozzafiato: è laSandi Francesca Montillo. Le sere al chiaro di Luna e gli alberi di ulivo a fare da cornice, rendono questo un luogo magico dove ogni respiro è una carezza. La struttura è organizzata ed estremamente funzionale. La ...

Advertising

CercaVino_en : Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2016 75 cl: €539.84 @ - VitaBellaWine : #FamilyIsSustainability Priscilla Incisa Della Rocchetta of Tenuta San Guido Has Been Appointed as the New Presiden… - enosearcher : I vini Tasca D'almerita Tenuta Regaleali sono disponibili con le migliori offerte online - PISAinVIDEO : Tenuta di San Rossore: l’illuminazione sarà a led - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: I led illuminano San Rossore -