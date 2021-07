Song of Iron ha finalmente una data d'uscita ed è un action 'vichingo' da tenere d'occhio (Di sabato 17 luglio 2021) Song of Iron, l'impressionante action-adventure bidimensionale creato da un unico sviluppatore, Joe Winter (Resting Relic), in partnership con ID@Xbox, ha finalmente una data d'uscita. Per chi non lo conoscesse, Song of Iron narra le avventure di un guerriero, in viaggio per incontrare gli dei e salvare il proprio popolo. Per fare questo, dovrà esplorare delle terre cariche di pericoli e templi disseminati di trappole, facendosi strada a suon di spade e magie contro i mostri e i nemici che gli sbarreranno la strada. Il side-scroller indipendente uscirà su ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 luglio 2021)of, l'impressionante-adventure bidimensionale creato da un unico sviluppatore, Joe Winter (Resting Relic), in partnership con ID@Xbox, haunad'. Per chi non lo conoscesse,ofnarra le avventure di un guerriero, in viaggio per incontrare gli dei e salvare il proprio popolo. Per fare questo, dovrà esplorare delle terre cariche di pericoli e templi disseminati di trappole, facendosi strada a suon di spade e magie contro i mostri e i nemici che gli sbarreranno la strada. Il side-scroller indipendente uscirà su ...

