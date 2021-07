Rugby | gli All Blacks dominano le Fiji 60-13 nel secondo test match

(Di sabato 17 luglio 2021) Al Waikato Stadium di Hamilton gli Allhanno dominato ilcontro levincendo 60-13 ilconsecutivo. A decidere la sfida tre mete di Reece (14’ 30’, 35’), una di Savea (40’), Jordan (41’), R.Ioane (50’), Taukei’aho (59’, 81’), Frizell (67’). Prestazione migliore rispetto al primoa Dunedin della scorsa settimana, dove i neozelandesi sono stati criticati per la sofferta vittoria. SportFace.

Al Waikato Stadium di Hamilton gli All Blacks hanno dominato il match contro le Fiji vincendo 60-13 il secondo test match consecutivo. A decidere la sfida tre mete di Reece (14' 30', 35'), una di Save ...